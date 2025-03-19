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        Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:32
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

        Bölgede gece başlayan kar, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

        Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yer yer sis de görülüyor.

        Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yağışa karşı dikkatli olması, kış lastiği bulunmayanların güzergahı kullanmaması yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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