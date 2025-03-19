Gölcük Tabiat Parkı martta yağan karla farklı bir güzelliğe büründü
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Gölcük, martta yağan karla ayrı güzelliğe büründü
Tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede fotoğraf çekerek kar manzarasının keyfini çıkardı.
Gölcük Tabiat Parkı'nın kar manzarası havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.