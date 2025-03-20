Bakan Kacır, Karabük'te "Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" iftar programına katıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle artık Anadolu topyekun kalkınma hamlesine girişti. Bugün Türkiye'nin bütün şehirlerinde organize sanayi bölgeleri yükseliyor." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Bakan Kacır, 5000 Evler Kanyon Düğün Salonu'nda "Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" iftar programına katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, dünyanın farklı evreye girdiğini ve eski ezberlerin terk edildiği dönemin başladığını belirterek, "Bu durumu ortaya çıkaran birkaç unsur oldu. Biri maalesef insanlığın gördüğü en büyük mezalimlerden birinin, bir soykırımın, 1,5 yılı aşkın bir zaman, adeta canlı yayında dünyaya seyrettirilmesi. Gazze'de İsrail, on binlerce ton bombayla 50 binden fazla insanı katletti. Okulları, camileri, hastaneleri, kiliseleri bombaladı. Milyondan fazla insanı evinden, mahallesinden, yurdundan etti. Bütün dünya maalesef bu mezalimi adeta canlı yayında seyretti. Anladık ki gördük ki emin olduk ki bugünün dünyasında var kabul ettiğimiz uluslararası kurumların hiçbiri vazife görecek halde değilmiş." diye konuştu.

Kacır, bugünün dünyasında mazlumların ve masumların, hakkına hukukuna sahip çıkacak uluslararası hukuk düzeni olmadığını dile getirerek, "Bir kez daha anladık ki Türk milleti olarak bizler, adalet ve merhamet medeniyetinin bayrak taşıyıcısı olan bizler, muhakkak çok kuvvetli olmak ve sadece Türk milletinin değil, dünyada haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kim varsa o mazlumların masumların hakkını hukukunu korumak adına gayret göstermek zorundayız. İşte bununla beraber pek çok ezberin terk edildiği, eskiden popüler olan serbest ticaret gibi küreselleşme gibi kavramların ters yüz edildiği, yeniden bölgesel işbirliklerinin, yerelleşmenin öne çıktığı, gümrük duvarlarının yeniden yükselişe geçtiği, farklı bir döneme de giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu büyük dönüşüme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda atılan adımlar sayesinde eskisinden çok daha güçlü adım attığına işaret eden Kacır, bugünün Türkiye'sinin dört bir yanında yükselen organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarıyla, bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

- "Artık yüksek teknolojide iddia sahibi ülke olma başarısı elde ettik" Kacır, Türkiye'nin bugün ihracatını 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttiğini ve Çin'den sonra en fazla sayıda ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilme kabiliyetine sahip olduğunu aktararak, "Ticari araç üretiminde, demir çelik üretiminde, düz cam üretiminde, güneş paneli üretiminde, çimento üretiminde, Avrupa'nın üretim üssü olmuş bir Türkiye var bugün. İnsansız hava aracı üretiminde açık ara dünya lideri olmuş bir Türkiye var bugün." dedi. Türkiye'nin son yıllarda yapılan çalışma ve projelerde bazı alanlarda söz sahibi olan ülke konumuna geldiğine işaret eden Kacır, Türk markalarının bugün insansız hava aracı pazarında, küresel pazarın yüzde 68'ine sahip olduğunu, bunun muazzam bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti. Kacır, Türkiye'nin bu başarı hikayeleriyle dünyadaki büyük değişime adım attığını belirterek, "AR-GE'yi, inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik. Teknoparklarımızı 2'den 105'e çıkardık. Teknoparklarda faaliyet gösteren firma sayısını 56'dan 11 bin 500'e yükselttik. AR-GE insan kaynağımızı 29 binden 292 bine çıkardık. AR-GE'ye ayırdığımız pay 1 milyar 200 milyon dolardı, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 16 milyar dolar AR-GE harcaması yaptık. Bütün bunlar sayesinde artık yüksek teknolojide iddia sahibi ülke olma başarısı elde ettik." diye konuştu. Kacır, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatını 22 yıl öncenin yaklaşık 10 misli olan 100 milyar dolar seviyesine çıkardıklarını dile getirerek, bütün bunları yaparken kalkınmayı Anadolu'nun dört bir yanına yaygınlaştırdıklarını vurguladı. Türkiye'nin onlarca şehrinin 30 yıl terörle anılır hale geldiğini hatırlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli Savunma Sanayimiz sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin eşsiz fedakarlıklarıyla terörü topraklarımızdan kazıdık attık, sildik attık. Sadece bugünü değil, yarını da düşündük. 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşündük. Sınırlarımızın yanı başında kurulmak istenen teröristan haritalarına rıza göstermedik. Arkalarında kim varmış, kim onları cesaretlendiriyormuş, aldırış etmedik. Türkiye'nin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini güvence altına almaya dönük ne gerekiyorsa onu yaptık. Böylelikle terörden temizlediğimiz tüm şehirlerimizle artık Anadolu topyekun kalkınma hamlesine girişti. Bugün Türkiye'nin bütün şehirlerinde organize sanayi bölgeleri yükseliyor."