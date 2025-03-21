Bolu'da down sendromlu destek personeli, çalıştığı kurumda bir günlüğüne müdür oldu

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli down sendromlu destek personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla bir günlüğüne müdür koltuğuna oturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kurumda destek personeli olarak çalışan down sendromlu 27 yaşındaki Çağrı Özkoparan, temsili olarak bir günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

Kuruma İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile gelen Özkoparan, makam koltuğuna oturdu.

Kendisini ziyarete gelen dördüncü sınıf öğrencileriyle sohbet eden Özkoparan, istek üzerine şube müdürünü arayarak, okula spor salonu yapılmasını istedi. Ziyaretin sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

Çağrı Özkoparan, gazetecilere, kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Allah nasip etti, bugün müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gurur verici." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Öncü de bugün down sendromlu bireylere dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Onlar da bu toplumun bireyi. Onlar da aynı bizler gibi toplum içerisinde varlar. Eğitim alabilirler, kendilerini geliştirebilirler ve toplum içerisinde faydalı birey olarak çalışabilirler." dedi.