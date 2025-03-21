Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da down sendromlu destek personeli, çalıştığı kurumda bir günlüğüne müdür oldu

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli down sendromlu destek personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla bir günlüğüne müdür koltuğuna oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da down sendromlu destek personeli, çalıştığı kurumda bir günlüğüne müdür oldu
        ABONE OL

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli down sendromlu destek personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla bir günlüğüne müdür koltuğuna oturdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında kurumda destek personeli olarak çalışan down sendromlu 27 yaşındaki Çağrı Özkoparan, temsili olarak bir günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

        Kuruma İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile gelen Özkoparan, makam koltuğuna oturdu.

        Kendisini ziyarete gelen dördüncü sınıf öğrencileriyle sohbet eden Özkoparan, istek üzerine şube müdürünü arayarak, okula spor salonu yapılmasını istedi. Ziyaretin sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

        Çağrı Özkoparan, gazetecilere, kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Allah nasip etti, bugün müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gurur verici." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Öncü de bugün down sendromlu bireylere dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Onlar da bu toplumun bireyi. Onlar da aynı bizler gibi toplum içerisinde varlar. Eğitim alabilirler, kendilerini geliştirebilirler ve toplum içerisinde faydalı birey olarak çalışabilirler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"

        Benzer Haberler

        Baharın habercisi nevruzu kutlama geleneği asırlardır sürüyor
        Baharın habercisi nevruzu kutlama geleneği asırlardır sürüyor
        Bolu'nun yayla ve ormanlarında kar güzelliği
        Bolu'nun yayla ve ormanlarında kar güzelliği
        Bakan Kacır, Karabük'te "Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" iftar programı...
        Bakan Kacır, Karabük'te "Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" iftar programı...
        Bolu'da 22 köyde şap karantinası
        Bolu'da 22 köyde şap karantinası
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde süperiletken ürünlerin geliştirilme...
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde süperiletken ürünlerin geliştirilme...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı