Bolu'da ilkbahar ve kış bir arada yaşanıyor Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Aladağ Yaylası'nda kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:33 facebook

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