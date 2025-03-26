Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
Bolu merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 39 zanlı gözaltına alındı.
Bolu merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 39 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı bahis soruşturması yürütüldü.
Bu kapsamda Bolu merkezli 18 ilde 49 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynama ya da oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayar ele geçirildi.
10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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