Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

Operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynama ya da oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı bahis soruşturması yürütüldü.

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