Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı.

Yeniçağa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlatarak ilçeyi bayrama hazırladı.

İlçe genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak yıl boyunca sürdüren Yeniçağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanları, ana arterleri, cadde ve sokakları, cami avlularını temizledi.

Yol süpürme araçlarıyla sokak ve caddeleri süpüren belediye ekipleri, su dolu tankerleriyle de yolları yıkadı.

- Yeniçağa'da lise öğrencileri şehitler için hatim indirerek dua etti

Yeniçağa Yasar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım Değerlerine Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ramazan ayında vatanseverlik duygularını yaşatmak amacıyla şehitlere hatim indirerek dua etti.

Okul müdürü İlknur Pınarcı, ramazanın kardeşlik, birlik, beraberlik ve vatanseverlik duygularının en yoğun yaşadığı ay olduğunu ifade ederek, kendilerinin de ramazan ayına yakışır birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.