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        Bolu'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Bolu'da, park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:44
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        Bolu'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Bolu'da, park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Gölyüzü Mahallesi D-100 kara yolu servis yolunda ilerleyen Barış Kavaklı idaresindeki plakasız motosiklet yol kenarında park halinde bulunan 14 ACG 822 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Barış Kavaklı ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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