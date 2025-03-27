Bolu'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bolu'da, park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bolu'da, park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Gölyüzü Mahallesi D-100 kara yolu servis yolunda ilerleyen Barış Kavaklı idaresindeki plakasız motosiklet yol kenarında park halinde bulunan 14 ACG 822 plakalı kamyonete çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Barış Kavaklı ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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