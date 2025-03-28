Bolu'da Ramazan Bayramı tatili için trafik tedbirleri artırıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

Denetim yapan ekipleri ziyaret eden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, otobüs sürücülerine uyarılarda bulundu, yolcuların bayramını kutladı.

Ekipler, sürücü ve yolculara trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıttı, şeker ikram etti.

Vali Aydın, 9 günlük bayram tatilini kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde 24 saat esasına göre toplam 2 bin 922 ekip ve 9 bin 777 emniyet ve jandarma personeliyle trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede alınacağını, il genelinde her gün ortalama 243 ekip ve 814 kolluk personelin görevinin başında bulunacağını söyledi.

Aydın, bayram denetimleri kapsamında dron ve cayrokopterle havadan denetim, sivil ve resmi araçlarla hız kontrolü, 4 ilçe güzergahında sivil personel ile yolcu taşımacılığı denetimi ve 13 kontrol noktasında yük ve yolcu taşımacılığı özel denetimi planlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Tatil süresince şehirlerarası otobüs terminalleri ile dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak dinlenme tesislerinde önleyici hizmet devriyeleri de planlanmıştır. Tedbirlere ek olarak trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 28 Mart Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart Pazar günü saat 01.00'a kadar Ankara istikametine, Anadolu Otoyolu Düzce il sınırından Ankara il sınırına, D-100 kara yolu Düzce il sınırından Gerede ilçesine ve D-750 kara yolu Gerede ilçesinden Ankara il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyirlerine izin verilmeyecektir."