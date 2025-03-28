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        Bolu'da Ramazan Bayramı tatili için trafik tedbirleri artırıldı

        Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:29
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        Bolu'da Ramazan Bayramı tatili için trafik tedbirleri artırıldı
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        Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

        Denetim yapan ekipleri ziyaret eden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, otobüs sürücülerine uyarılarda bulundu, yolcuların bayramını kutladı.

        Ekipler, sürücü ve yolculara trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıttı, şeker ikram etti.

        Vali Aydın, 9 günlük bayram tatilini kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde 24 saat esasına göre toplam 2 bin 922 ekip ve 9 bin 777 emniyet ve jandarma personeliyle trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede alınacağını, il genelinde her gün ortalama 243 ekip ve 814 kolluk personelin görevinin başında bulunacağını söyledi.

        Aydın, bayram denetimleri kapsamında dron ve cayrokopterle havadan denetim, sivil ve resmi araçlarla hız kontrolü, 4 ilçe güzergahında sivil personel ile yolcu taşımacılığı denetimi ve 13 kontrol noktasında yük ve yolcu taşımacılığı özel denetimi planlandığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Tatil süresince şehirlerarası otobüs terminalleri ile dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak dinlenme tesislerinde önleyici hizmet devriyeleri de planlanmıştır. Tedbirlere ek olarak trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 28 Mart Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart Pazar günü saat 01.00'a kadar Ankara istikametine, Anadolu Otoyolu Düzce il sınırından Ankara il sınırına, D-100 kara yolu Düzce il sınırından Gerede ilçesine ve D-750 kara yolu Gerede ilçesinden Ankara il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyirlerine izin verilmeyecektir."

        Vali Aydın, tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceğini dile getirdi.

        Tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için yolculuklarda trafik kurallarına uyulmasının can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın, "Lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemerlerimizi takalım, gece şartlarında uykusuz yola çıkmayalım." dedi.

        Aydın, bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacak personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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