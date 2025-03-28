Bolu'da jandarma ekipleri, sürücülerin bayramını kutladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde görev yapan jandarma trafik ekipleri, durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.

Otoyolun Bolu kesiminde bayram trafiği dolayısıyla denetimler sıklaştırıldı.

Jandarma ekipleri de Bolu-Batı gişelerinde yaptıkları kontrolde Bolu'ya gelen vatandaşları, bayram şekeri ve çikolata ikramıyla karşıladı.

Ekipler, yolcu otobüsü ve otomobillerde bulunan vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ayrıca, sürücü ve yolcular üzerinde emniyet kemeri denetimi de gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 637 araç ile araçlardaki vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilerek, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.