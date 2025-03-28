Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Sakarya kesiminde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Sakarya kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla başlayan hareketlilik sürüyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkanların otoyoldan geçişleri devam ediyor.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Abant Kavşağı, Köroğlu ve Yeniçağa rampaları ile Gerede Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluşuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Arifiye ve Hendek kesimlerinde de Ankara yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya bölümünde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.