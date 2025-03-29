Bolu'da dinlenme tesisinde bulunan çanta sahibine ulaştırıldı
Bolu'da dinlenme tesisinde bulunan çanta sahibine teslim edildi.
Bolu'da dinlenme tesisinde bulunan çanta sahibine teslim edildi.
Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle Ankara'dan Düzce'ye giden Eda Yılmaz (52), Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Çaydurt mevkisindeki dinlenme tesisinde mola verdi.
Yılmaz, tesisin tuvaletinde askıya astığı çantasını almayı unutarak Düzce'ye hareket etti.
Çantayı bulan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye gelen otoyol jandarması, tutanakla çantayı teslim alarak sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Ekipler, telefonla ulaştıkları Yılmaz'dan gelip çantasını alması istedi.
Bunun üzerine Yılmaz, otoyolun Dörtdivan dinlenme tesisindeki jandarma noktasına gelerek çantasını teslim aldı.
Yılmaz, çantayı bulan kadına ve jandarma personeline teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.