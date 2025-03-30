Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor

ZAFER GÖDER - Trampolin Cimnastik Gençler Milli Takımı sporcuları, Dünya Kupası öncesi 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Milli sporcular, Uluslararası Cimnastik Federasyonunun (FIG) faaliyet programında yer alan ve İtalya'nın Riccione kentinde düzenlenecek 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nın hazırlıkları için Bolu'da kamp yapıyor.

Yoğun antrenman temposunda çalışan ve kontrol yarışmaları yapan milli sporcular, 2-3 Nisan'da yapılacak turnuva ile kasım ayında İspanya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

Portekiz'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye gençlerde ilk altın madalyayı kazandıran 15 yaşındaki Sinan Cankurt da mili takımda yer alıyor.

- Sinan Cankurt: "Başarılarımın devam etmesini istiyorum"

Milli sporcu Sinan Cankurt, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Kamp programı kapsamında kontrol yarışması yaptıklarını aktaran Sinan Cankurt, "Önümüzde 2 kontrol yarışması var. İlk kontrol yarışmamız iyi geçmedi ama diğer yarışlara alışmış olduk. İtalya'daki bu turnuva, bizim için sene sonundaki Dünya Şampiyonası için hazırlık gibi. İyi bir yarışma geçmesini umuyorum. Sene sonu İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah madalyalar alacağız." diye konuştu.