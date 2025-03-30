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        Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor

        ZAFER GÖDER - Trampolin Cimnastik Gençler Milli Takımı sporcuları, Dünya Kupası öncesi 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:07
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        Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor
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        ZAFER GÖDER - Trampolin Cimnastik Gençler Milli Takımı sporcuları, Dünya Kupası öncesi 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

        Milli sporcular, Uluslararası Cimnastik Federasyonunun (FIG) faaliyet programında yer alan ve İtalya'nın Riccione kentinde düzenlenecek 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nın hazırlıkları için Bolu'da kamp yapıyor.

        Yoğun antrenman temposunda çalışan ve kontrol yarışmaları yapan milli sporcular, 2-3 Nisan'da yapılacak turnuva ile kasım ayında İspanya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

        Portekiz'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye gençlerde ilk altın madalyayı kazandıran 15 yaşındaki Sinan Cankurt da mili takımda yer alıyor.

        - Sinan Cankurt: "Başarılarımın devam etmesini istiyorum"

        Milli sporcu Sinan Cankurt, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini söyledi.

        Kamp programı kapsamında kontrol yarışması yaptıklarını aktaran Sinan Cankurt, "Önümüzde 2 kontrol yarışması var. İlk kontrol yarışmamız iyi geçmedi ama diğer yarışlara alışmış olduk. İtalya'daki bu turnuva, bizim için sene sonundaki Dünya Şampiyonası için hazırlık gibi. İyi bir yarışma geçmesini umuyorum. Sene sonu İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah madalyalar alacağız." diye konuştu.

        Sinan Cankurt, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla ilgili, "Başarılarımın devam etmesini istiyorum. Şu anda sıkı çalışıyoruz. Serilerimizi de güçlendirdik. Dünya Şampiyonası'nda da hedefim gençlerde şampiyon olmak. Senkronda da Batu arkadaşımla madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Tuba Bade Şahin: "Hedefimiz altın madalya"

        İngiltere'de 2023'te düzenlenen Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki Tuba Bade Şahin de Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalıştığını söyledi.

        Tuba Bade Şahin, kampın güzel geçtiğini belirterek, "4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nda ilk hedefimiz altın madalya. Yıl sonuna doğru Dünya Şampiyonası var. Orada da madalya kazanmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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