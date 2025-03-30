Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Seben ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Seben ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çeltikdere köyünde C.E'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köylülerin de yardımıyla alevleri evlere sıçramadan söndürdü.
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