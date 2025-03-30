Bolu Valisi Aydın, sürücü ve vatandaşların bayramını kutladı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Anadolu Otoyolu'ndaki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Batı Gişeleri çıkışında oluşturulan uygulama noktasına gelen Aydın, jandarma ve emniyet personeliyle bayramlaştı.

Ekipler tarafından durdurulan otomobil ve yolcu otobüslerinin sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcuların bayramlarını da tebrik eden Aydın, aileleriyle seyahat eden çocuklara bayram harçlığı verdi.

Görevli personelle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aydın'a, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım eşlik etti.