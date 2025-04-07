Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da asayiş

        Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da asayiş
        ABONE OL

        Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 operasyon yapıldı, 8 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 2,4 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 17 adet fişek ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 4 operasyon düzenlendi, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı, 890 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalaması bulunan 8 kişi gözaltına alındı, 3 zanlı tutuklandı.

        Trafik denetimleri kapsamında 1673 uygulama yapıldı, 52 bin 779 araç ve sürücü denetlendi, 1760 hız ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edildi. Periyodik muayenesi yapılmamış 315 araç, emniyet kemeri kullanmayan 210 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 107 kişiye ve zorunlu sigortası bulunmayan 47 kişiye toplam 9 milyon 502 bin 923 lira cezai işlem uygulandı.

        Denetimler çerçevesinde 223 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

        Benzer Haberler

        Bayram tatilinde Bolu'da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi
        Bayram tatilinde Bolu'da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi
        Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
        Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
        Bolu'da 1530 lise öğrencisi meslek seçimi için üniversitede derse girecek
        Bolu'da 1530 lise öğrencisi meslek seçimi için üniversitede derse girecek
        Mudurnu'nun yükseklerinde kar yükünü taşıyamayan binlerce ağaç devrildi
        Mudurnu'nun yükseklerinde kar yükünü taşıyamayan binlerce ağaç devrildi
        Bolu'da "Gençlik Üniversitesi" projesi hayata geçiriliyor
        Bolu'da "Gençlik Üniversitesi" projesi hayata geçiriliyor
        Mengen'de ulusal satranç turnuvası yapıldı
        Mengen'de ulusal satranç turnuvası yapıldı