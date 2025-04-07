Bolu'da asayiş

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 operasyon yapıldı, 8 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 2,4 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 17 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 4 operasyon düzenlendi, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı, 890 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalaması bulunan 8 kişi gözaltına alındı, 3 zanlı tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında 1673 uygulama yapıldı, 52 bin 779 araç ve sürücü denetlendi, 1760 hız ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edildi. Periyodik muayenesi yapılmamış 315 araç, emniyet kemeri kullanmayan 210 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 107 kişiye ve zorunlu sigortası bulunmayan 47 kişiye toplam 9 milyon 502 bin 923 lira cezai işlem uygulandı.