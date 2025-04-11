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        Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesindeki Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:15
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        Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesindeki Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Gerede Hacı Sadık Anadolu Lisesi öğretmenleri, okula gelen öğrencilerden Hiranur Çığrılı'nın, bahçedeki Atatürk büstünün üstünde biriken karı elleriyle temizlediğini gördü.

        Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenilen Çığrılı'nın bu davranışı, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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