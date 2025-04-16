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        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:27
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        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolundan Bolu istikametine seyreden S.O'nun kullandığı 74 ABL 360 plakalı motosiklet, Çaydurt ışıklı kavşakta İ.G. yönetimindeki 14 EH 758 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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