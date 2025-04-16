Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolundan Bolu istikametine seyreden S.O'nun kullandığı 74 ABL 360 plakalı motosiklet, Çaydurt ışıklı kavşakta İ.G. yönetimindeki 14 EH 758 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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