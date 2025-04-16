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        Bolu'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor

        Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:18
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        Bolu'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
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        Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Gerenözü köyü yaylasında eşiyle yaşayan Nilgün Ö. sabah saatlerinde kayboldu.

        Eşinden haber alamayan Cevdet Ö. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ile Bolu Arama Kurtarma Ekipleri (BAKE) sevk edildi.

        Ekipler, kadının bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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