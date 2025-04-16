Bolu'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Gerenözü köyü yaylasında eşiyle yaşayan Nilgün Ö. sabah saatlerinde kayboldu.
Eşinden haber alamayan Cevdet Ö. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ile Bolu Arama Kurtarma Ekipleri (BAKE) sevk edildi.
Ekipler, kadının bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.
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