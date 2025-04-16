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        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:49
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        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde idmana çıktı.

        Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra teknik taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle kapatılmasından dolayı karşılaşma, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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        Galeri
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