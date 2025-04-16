Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde idmana çıktı.
Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra teknik taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle kapatılmasından dolayı karşılaşma, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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