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        Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:54
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        Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasına ilişkin hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gözaltına alınan Kütahyalı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Ardından getirildiği Bolu Adliyesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Kütahyalı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri talep edildi.

        SEGBİS aracılığıyla Ankara'da nöbetçi hakimlikte ifade veren Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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