        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:48
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

        Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, avukatları, müştekiler ve avukatları katıldı.

        Duruşmada Özcan'ın avukatları, müvekkilleri hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve savunma yapabilmek için müştekilerin ifadelerinin sisteme yüklenmesini talep etti.

        Hakim, Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına, gazeteci Fatih Altaylı'nın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 24 Nisan 2026'ya erteledi.

        Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, "müşteki" diye birilerinin ifadesinin dosyaya konulduğunu ancak avukatların ifadeyi göremediğini belirterek, "Bu nedenle savunmamı bugün yapamadım, usul eksiklikleri tamamlanamadığı için." diye konuştu.

        Özcan, sığınmacıların iş yeri açma ruhsatlarını iptal ettiği, yer açmalarına izin vermediği, sularına ve nikah ücretlerine zam yaptığı için yargılandığını hatırlatarak, "Bunlar nedeniyle daha önce burada bir soruşturma geçirdim. Takipsizlik kararı verildi." dedi.

        Kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu, sığınmacılara ise yurda giriş yasağı konulmadığını söyleyen Özcan, "Vicdanen de hukuken de rahatım aldığım kararlardan dolayı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

