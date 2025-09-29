Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, avukatları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada Özcan'ın avukatları, müvekkilleri hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve savunma yapabilmek için müştekilerin ifadelerinin sisteme yüklenmesini talep etti.

Hakim, Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına, gazeteci Fatih Altaylı'nın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 24 Nisan 2026'ya erteledi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, "müşteki" diye birilerinin ifadesinin dosyaya konulduğunu ancak avukatların ifadeyi göremediğini belirterek, "Bu nedenle savunmamı bugün yapamadım, usul eksiklikleri tamamlanamadığı için." diye konuştu.

Özcan, sığınmacıların iş yeri açma ruhsatlarını iptal ettiği, yer açmalarına izin vermediği, sularına ve nikah ücretlerine zam yaptığı için yargılandığını hatırlatarak, "Bunlar nedeniyle daha önce burada bir soruşturma geçirdim. Takipsizlik kararı verildi." dedi.