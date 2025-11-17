Habertürk
Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da ormana mantar toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

        Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

        Giriş: 17.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:31
        Bolu'da ormana mantar toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Alpagut Mahallesi'nde 15 Kasım'da evinden mantar toplamak için ayrılan Burhan Demir'den (88) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Demir'i arama çalışması başlattı.

        Atyaylası ve Pirahmetler yaylaları mevkilerinde arama çalışması yapan ekipler, Pirahmetler Yaylası'ndaki dere yatağında Demir'in cansız bedenine ulaştı.

        Hipotermi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

