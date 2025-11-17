Bolu'da ormana mantar toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu
Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.
Merkeze bağlı Alpagut Mahallesi'nde 15 Kasım'da evinden mantar toplamak için ayrılan Burhan Demir'den (88) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Demir'i arama çalışması başlattı.
Atyaylası ve Pirahmetler yaylaları mevkilerinde arama çalışması yapan ekipler, Pirahmetler Yaylası'ndaki dere yatağında Demir'in cansız bedenine ulaştı.
Hipotermi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
