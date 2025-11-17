Bolu'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü
Bolu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Yaka Fındıcak köyünde yaşayan Seyid Ahmet Özay (52), motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Özay'a yakınları yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ağacın altından çıkarılan Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
