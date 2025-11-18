Habertürk
        Bolu Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kış lastiği uygulaması yapıldı

        Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:16
        Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ekipler, hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.

        Kontrollerde kış lastiği olmayan araç sürücülerine 5 bin 859 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

