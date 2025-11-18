D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kış lastiği uygulaması yapıldı

Kontrollerde kış lastiği olmayan araç sürücülerine 5 bin 859 lira ceza uygulandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ekipler, hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

