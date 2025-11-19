Habertürk
Habertürk
        Bolu Haberleri

        Trampolinde dünya ikincisi Tuba Bade, okulunda çiçeklerle karşılandı

        Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazanan milli sporcu Tuba Bade Şahin, Bolu'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:13
        Trampolinde dünya ikincisi Tuba Bade, okulunda çiçeklerle karşılandı
        Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazanan milli sporcu Tuba Bade Şahin, Bolu'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

        İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar bireysel finalinde 53.420 puan, kadınlar senkron finalinde Ada Kanat ile 45.270 puan alarak 2 gümüş madalya kazanan Şahin, Bolu'ya döndü.

        Eğitim gördüğü Bolu Spor Lisesi'ne giden Şahin'i arkadaşları okul girişinde alkışladı.

        Öğretmenleri de çiçek verdikleri milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

