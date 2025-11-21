Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarının startı verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4. ayak yarışlarının startı verildi.

Bolu Valiliği koordinesindeki şampiyona için D-100 kara yolunun Paşaköy mevkisinde tören düzenlendi.

Startın ardından 24 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı.

Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdür Emrullah Güler, daire amirleri ve sporseverler katıldı.

Araçlar daha sonra sıralama etabı olan 4,5 kilometrelik "Esas 14 AVM Prolog Etabı"nda mücadele etti.

Organizasyona katılan 24 araç ve 48 sporcu, yarın 67 kilometrelik "Mazharoğlu etabı" ile 23 Kasım Pazar günü 47 kilometrelik "Boloff etabı"nı ikişer kez geçecek.

Şampiyona, pazar günü üçüncü etap yarışlarının ardından Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.