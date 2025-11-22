Habertürk
        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarının ilk etabı koşuldu

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4. ayak yarışlarının "Mazharoğlu etabı" koşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:28
        Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen ve dün sıralama yarışı yapılan şampiyona, bugün "Mazharoğlu" etabıyla devam etti.

        Etabın Demirciler köyünde bulunan start noktasına gelen arazi araçları, sıralama yarışında aldıkları dereceler dikkate alınarak parkura girdi.

        Şampiyonaya katılan 24 araç ve 48 sporcu, yarışın ilk gününde 67 kilometrelik etabı iki defa geçecek.

        Tecrübeli pilotlar, yarışın ikinci günü yapılacak "Boloff" etabında da iki kez 47 kilometre yol kat edecek.

        Yarışlar, yarın valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

