Bolu'da bilinç kaybı yaşayan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti

Saha kenarında kontrolleri yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncunun yere yığılmasının ardından saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile saha komiseri İsmail Hakkı Kaya futbolcuya müdahale etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.