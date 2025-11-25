Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında muhtarlıklar ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personellerince kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri kapsamında muhtarlar ziyaret edildi.

Etkinlikte muhtarlara, kadına yönelik şiddetin tanımı, destek mekanizmaları ve başvuru süreçlerine ilişkin broşürler verildi.

Muhtarlık hizmet binalarında bulunan panolara da afişler asıldı.

- Çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi

Bolu'da Orman Meyveleri Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü finansman ve destekleriyle kentte 4 yıldır uygulanan proje doğrultusunda, orman meyvelerini üreten, doğadan toplayan ve işleyen çiftçilere yönelik toplantı yapıldı.

Organik tarımın temel prensipleri ve uygulanan projelerin ele alındığı faaliyette üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.