Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolundan Gerede istikametine seyreden E.K. idaresindeki 14 EK 181 plakalı otomobil, Vakıf Geçitveren köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.