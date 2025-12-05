Bolu'da minibüsle çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde minibüsle çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden M.E.U. idaresindeki 14 ADF 160 plakalı minibüs, akşam saatlerinde Afatlar köyü yol ayrımında Nazım B'nin (60) kullandığı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Nazım B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Rukiye B. ise hastaneye kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.
