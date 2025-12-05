Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da minibüsle çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde minibüsle çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da minibüsle çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesinde minibüsle çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        D-100 kara yolunda seyreden M.E.U. idaresindeki 14 ADF 160 plakalı minibüs, akşam saatlerinde Afatlar köyü yol ayrımında Nazım B'nin (60) kullandığı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Nazım B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Rukiye B. ise hastaneye kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Bolu'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüs ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüs ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Lise öğrencisi kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı (2)
        Lise öğrencisi kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı (2)
        Lise öğrencisi kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı
        Lise öğrencisi kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı
        Bolu'da lise öğrencisinin kendisini yanlışlıkla yaraladığı ortaya çıktı
        Bolu'da lise öğrencisinin kendisini yanlışlıkla yaraladığı ortaya çıktı
        Bolu'da lise öğrencisi tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
        Bolu'da lise öğrencisi tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı