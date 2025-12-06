Bolu'da su ürünleri üretim tesislerinde denetimler sürüyor

İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince Mudurnu'da 3 Milyon 305 bin yavru balık üretim kapasitesine sahip 11 tesisin denetimlerine devam edildi.

