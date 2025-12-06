Bolu'da su ürünleri üretim tesislerinde denetimler sürüyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri denetleniyor.
İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince Mudurnu'da 3 Milyon 305 bin yavru balık üretim kapasitesine sahip 11 tesisin denetimlerine devam edildi.
Denetimlerde, tesislerin mevzuata uygunluğu, üretim hijyeni, su kalitesi, çevresel koşullar, balık sağlığı, stok kayıtları ve izlenebilirlik sistemleri incelendi.
Üreticiler, mevzuat, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir üretim ilkeleri konusunda bilgilendirildi.
