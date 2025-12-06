Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da su ürünleri üretim tesislerinde denetimler sürüyor

        Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri denetleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da su ürünleri üretim tesislerinde denetimler sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri denetleniyor.

        İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince Mudurnu'da 3 Milyon 305 bin yavru balık üretim kapasitesine sahip 11 tesisin denetimlerine devam edildi.

        Denetimlerde, tesislerin mevzuata uygunluğu, üretim hijyeni, su kalitesi, çevresel koşullar, balık sağlığı, stok kayıtları ve izlenebilirlik sistemleri incelendi.

        Üreticiler, mevzuat, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir üretim ilkeleri konusunda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        YÖK'ün "Bilim Kafe" etkinliği, Mengen'deki Tohum Ambarı'nda yapıldı
        YÖK'ün "Bilim Kafe" etkinliği, Mengen'deki Tohum Ambarı'nda yapıldı
        El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular
        El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular
        Bolu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Bolu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Bolu'da yediği mantardan zehirlenerek baygın halde bulunmuştu: "Kimse manta...
        Bolu'da yediği mantardan zehirlenerek baygın halde bulunmuştu: "Kimse manta...
        Bolu'da D-100'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Bolu'da D-100'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
        Jandarmadan kaçak tütün operasyonu