Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren motosikletli Bolu'da toprağa verildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 00:02 Güncelleme: 01.02.2026 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren motosikletli Bolu'da toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.

        Menteşe ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Bolu'ya getirildi.

        Aktaş Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yılmaz’ın yakınlarının yanı sıra Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından Yılmaz’ın cenazesi Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Ağabey Aytaç Yılmaz, AA muhabirine, motosikleti kullanan kardeşinin her türlü tedbiri aldığını belirterek, "Bu kazaya sebep olan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz çünkü bizim hiçbir suçumuz yoktu. Bu da tutanaklarda belli. Her türlü koruyucu kıyafet, her türlü güvenlik önlemleri alınmıştı. Düz yolda yolunda giden kardeşimin canını aldılar. Bu yüzden suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda 30 Ocak'ta Y.Y. yönetimindeki otomobil, Yılmaz'ın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan F.K. yaralanmıştı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Kaza sırasında alkollü olduğu öğrenilen Menteşe Belediyesinde görevli avukat olan Y.Y. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün çarpıp ölümüne neden olduğu Sertaç, Bolu'da toprağa veril...
        Alkollü sürücünün çarpıp ölümüne neden olduğu Sertaç, Bolu'da toprağa veril...
        Alkollü sürücünün hayattan kopardığı genç son yolculuğuna uğurlandı "Bizi b...
        Alkollü sürücünün hayattan kopardığı genç son yolculuğuna uğurlandı "Bizi b...
        Bolu'da Seyyid Ümmi Kemal Türbesi'ne Sakal-ı Şerif bağışlandı
        Bolu'da Seyyid Ümmi Kemal Türbesi'ne Sakal-ı Şerif bağışlandı
        Osmanlı kasabası Göynük, havadan görüntülendi
        Osmanlı kasabası Göynük, havadan görüntülendi
        Bolu'da 52 bin öğrenci yeniden dersbaşı yaptı
        Bolu'da 52 bin öğrenci yeniden dersbaşı yaptı
        Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından