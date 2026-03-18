GÜNCELLEME - Bolu'da 5 ev ve 8 samanlık yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, 4'ü boş 5 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale geldi.



Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde bir evin önündeki elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.



Yangın, bitişikteki 5 ev ve 8 samanlığa da sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.



Evi yanan İsmail Durdun, yangının komşu evden çıktığının söylendiğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.



Yangın çıkan bölge ile soğutma çalışmaları dronla görüntülendi.

