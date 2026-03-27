        GÜNCELLEME - Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri yaklaşık 300 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

        Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunan ve Bursa'da yakalanan 2'si yaşı küçük 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına 17 Mart'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Bursa'da olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olayla ilgili olduğu gerekçesiyle O.K. ve T.Y. ile yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        Şüphelilerden O.K. ile 16 yaşındaki T.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yağmurluğun kapüşonuyla yüzünü gizlemeye 1 kişinin eğlence mekanının önüne gelmesi, cebinden çıkardığı tabancayla ateş etmesi görülüyor.

        Kamera kayıtlarında, şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ateş etmeye devam etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

