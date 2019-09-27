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Boluspor, İstanbulspor maçında 3 puana odaklandı

DHA

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor maçında sahadan 3 puanla ayrılmaya çalışacaklarını söyledi. 

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor maçında sahadan 3 puanla ayrılmaya çalışacaklarını söyledi. 
Boluspor, yarın oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenmanı yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Osman Özköylü geçen hafta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Ümraniyespor maçıyla ilgili olarak, "Geçtiğimiz hafta ligin liderine karşı zor bir maç oynadık. Takımın ilk 4 hafta yaşadığı travma, alınan sonuçlar, içinde bulunduğu psikolojik durum gerçekten bizim adımıza bir dezavantajdı. Beklediğimizde biraz daha eksikleri fazla olan bir takım gördük. Hem taktiksel, hem fiziksel anlamda hem de psikolojik olarak geliştirmemiz gereken çok önemli noktalar var. Mücadele anlamında, kazanma duygusu anlamında, bu ligde var olmaları gerektiğini gösterme anlamında bizim adımıza önemli bir maçtı. Ümraniye kendi sahasında çok kolay maç kaybeden bir takım değil. Çok kolay puan kaybeden bir takım değil. Bunu öyle düşünmek lazım. Oyuncular büyük bir azim ve kararlılık gösterdiler. Bütün eksiklerimize rağmen gönülden ve yürekten oynadılar. Ama son saniyelerde yediğimiz bir golle 3 puanı kaybettik. Bu oynanan oyun ve alınan sonuç bize ilerisi için ciddi anlamda umut verdi. Ama eksiklerimiz var. Her geçen gün ve antrenmanda geliştirmek değiştirmek ve zorundayız. Bunları tamamladığımız zaman gerçek anlamda sahada oyuna ağırlığını koyan rakibine üstünlüğünü kuran bir Boluspor takımı izlettirmeye çalışacağız" dedi.
Yarın oynanacak İstanbulspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini anlatan Özköylü, "Bu süreçte oynayacağımız maçların hepsi çok önemli. Geçen hafta ligin liderine karşı oynadık. Zor bir maçtı. Bu hafta yine İstanbulspor gibi belki de 4-5 senedir bir arada oynayan birbirini çok iyi tanıyan artık oturmuş, kalıplaşmış bir oyun sistemi olan oyuncuların hem sistemi hem birbirini iyi tanıdığı bir takıma karşı oynayacağız. Biz yine aynı azmimiz, kararlılığımız ve mücadelemizle yarın inşallah 3 puanla sahadan ayrılmaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsek ilerisi için bizim adımıza çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Osman Özköylü Boluspor'un birçok oyuncusunun performansının çok altında olduğunu belirterek, transfer konusuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Daha çok yeniyiz. Oyuncularımızı daha yeni yeni tanıyoruz. Birçok oyuncumuz performansının çok altında. O yüzden onların gelişim sürecine bakacağız. İhtiyaçlarımıza bakacağız. Oyuncuların gösterdiği  performanslarına bakacağız. Ona göre ileriki süreçte oturup bunlar konuşulacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Osman Özköylü'nün açıklamaları
Antrenmandan görüntüler
Detaylar

BOLU

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:39
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