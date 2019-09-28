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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boluspor - İstanbulspor: 1-2

DHA

STAT: Atatürk

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Baran Eraslan (xxx), Sezgin Çınar (xxx)
BOLUSPOR: Hakan (x) Hayrulah Bilazer (x), Burak (xx), İsmail (x), Hakan (x) Sincere (x), Dodo (xx)(Dk. 82 Umut), Melih (xx)(Dk.69 Cumali xx), Mustafa (x), Bilal (x)(Dk.63 Mustafa Eskihellaç xx), Poepon (x)
İSTANBULSPOR: Muhammed (xx)Muhsin (xx), Ali (xx), Etoga (xx), Oğuzhan (xxx), Enes (xxx), Eslem (xxx), Onur (xxx), Cajic (xx)(Dk.88 Berkay), Ali Dere (xxx)(Dk.58 Oğuzhan Akgün xx), İbrahim (xxx)(Dk.82 Diouf)
GOLLER: Dk.90+3 Poepon (Boluspor), Dk.4 Cajic, Dk.55 Ali Dere (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dodo, Burak, Yusuf Mert, İsmail (Boluspor), Etoga (İstanbulspor)TFF 1'inci Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.
4'üncü dakikada Boluspor kalecisi Hakan'ın kısa düşen pasında Eslem araya girerek topu Cajic'e attı. Cajic müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.
9'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Bilal'in pasında Melih topla buluştu. Melih'in ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı.
35'inci dakikada Dodo'nun derinlemesine pasında hareketlenen Mustafa Durak ceza sahası içinde topla buluştu. Mustafa Durak, savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
36'ncı dakikada Poepon'un kullandığı penaltı vuruşunu kaleci kurtardı. Savunma daha sonra topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.
55'inci dakikada İstanbulspor'un kontratağında ceza sahası içine sokulan Ali Dere topu aldı. Ali Dere'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
90+3'üncü dakikada Boluspor'un atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Poepon'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+3'üncü dakikada savunmanın hatasında Poepon'un topukla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

BOLU

29 Eylül 2019 Pazar

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