Boluspor - İstanbulspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Takımımızın en büyük sorunu fiziksel yetersizlik” İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı: “İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boluspor - İstanbulspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Takımımızın en ...

İHA

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 21 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor - İstanbulspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Takımımızın en büyük sorunu fiziksel yetersizlik” İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı: “İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak”

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 21 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, kırmızıbeyazlı ekiple 2. maçına çıktığını ve takımla geçirdiği 10 günlük süreçte çalışacak çok fazla zaman bulamadıklarını belirterek, “34 tane antrenman yapma şansımız oldu. Çünkü araya giren kupa macerası bizi takımlar kopardı. Bu yüzden eksik olan taraflarımızı görüyoruz, biliyoruz. Bunları da ilerleyen haftalarda net bir şekilde düzelteceğimizi söyleyebilirim. Özellikle bugün ilk yarıdaki oyun, takımın ortaya koyduğu performans bizim adımıza çok umut verici. İleriye dönük bizi umutlandıran bir tabloydu. Bugün şanssızdık. 2 tane kendi kaybettiğimiz toptan gol yedik. Penaltı kaçırdık. İkinci yarı maalesef oyundan fiziksel olarak düştük. Takımımızın en büyük sorunu fiziksel yetersizlik. Maalesef oyuncuların tepki vermesini engelliyor” dedi.

“Oyuncularıma güveniyorum”
Bolsuporlu oyuncuların iyi niyetli olduğunu ve ilk yarı iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Özköylü, “İlk yarıda İstanbulspor’un 45. dakikada attığı şut haricinde pozisyonu yok. Kalemize geldiği tehlikeli atağı yok. Öyle bir ilk yarıyı oynamak ve o ilk yarıyı 10 geride kapatmak biraz üzücü. Penaltıyı kaçırmış olmak takımın da biraz daha moralini bozdu. Belki 11 yakalayabilsek direncimiz artabilirdi. Ama ne olursa olsun ben bu takıma çok inanıyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Onlarla beraber bu takımı kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza da ilerleyen haftalarda çok iyi bir Boluspor izlettireceğimizi söyleyebilirim. Oyuncularıma bu konuda fazlasıyla güveniyorum. Ama eksiklerimiz var. Bunları zaman içerisinde gidereceğiz. Giderdiğimiz zaman ortada çok kaliteli bir takım var. Bu kaliteli takım var. Bu takım inşallah istediği sonuçları almaya başlayacak. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbulspor cephesi
İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise, “Son lig maçı olan Balıkesir maçı 20’dan geri dönüş yaptık. Kupa maçı 20’dan geri dönüş yaptık. Takımımız belli bir şeyleri göstermeye başlamıştı. Bugün burada da iyi hazırlık yaptığımızı gösterdik. Oyuna iyi başladık. Golü de erken bulunca iyi oynamaya başladık. Top bizde kaldı. Daha sonra bir penaltı verdik. Rakibimiz penaltıyı kullanamadı. Bu sefer skora tutunup devreyi bitirdik. İkinci yarı yine iyi oynamaya başladık. Bu sefer ikinci golü bulduk. 3’ü de bulabilirdik. 4’ü de bulabilirdik ama atamadık. Bunlar tabii ki tehlike işaretleri. Son saniyelerde de golü yedik. 21 kazandık. Çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Boluspor’un da diğer maçlarda başarılı olmasını diliyorum. İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak” ifadelerini kullandı.

BOLU

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor - İstanbulspor: 1-2
YEREL HABERLER Boluspor - İstanbulspor: 1-2
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 2
Besledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiası
YEREL HABERLER Besledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiası
Boluspor, İstanbulspor maçında 3 puana odaklandı
YEREL HABERLER Boluspor, İstanbulspor maçında 3 puana odaklandı
Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Bolu’da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Osman Özköylü: “Beklediğimizden biraz daha eksikleri olan takım gördük”
YEREL HABERLER Osman Özköylü: “Beklediğimizden biraz daha eksikleri ...
TSO Başkanı Ateş, OSBÜK toplantısına katıldı
YEREL HABERLER TSO Başkanı Ateş, OSBÜK toplantısına katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X