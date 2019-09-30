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Bolu'da, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Mengen'den taşınması tepkisi

DHA

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aşçılıkla özdeşleşmiş olan Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu merkezine taşınmasının gündeme getirilmesiyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'ya birçok kurumdan tepki geldi.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aşçılıkla özdeşleşmiş olan Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu merkezine taşınmasının gündeme getirilmesiyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'ya birçok kurumdan tepki geldi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararla Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Mengen ilçesinden Bolu'daki kampüse taşınması gündeme geldi. Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı YÖK'e söz konusu bölümün Bolu'ya taşınması ile ilgili yazı yazdı. Rektörün bölümün Bolu'ya taşınması girişiminin ardından üniversitenin kurucu vakfı olan İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İzzet Baysal'ın yeğeni olan Ahmet Baysal, karara tepki gösterdi. Baysal'ın yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Boluspor taraftar dernekleri Yarenler ve Cadde 14 ile Bolu Gazeteciler Cemiyeti de arka arkaya gelen açıklamalarla karara tepki gösterdi.
İZZET BAYSAL VAKFI
Bolu'da çok sevilen ve ölümünden önce kente okullar, yurtlar, hastaneler, huzurevleri, üniversite gibi sayısız eser bırakan merhum hayırsever işadamının yeğeni Ahmet Baysal, konuyu görüşmek için rektör Mustafa Alişarlı'yı telefonla aradığını ve rektörün telefonlarını açmadığını belirtti. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, "Mengen ilçemize 6 yıldır eğitim hizmeti veren 4 yıllık gastronomi bölümünün Bolu merkeze taşınmasına ısrar edilirse; Mengen halkının hakkı yenmiş olacaktır. Vakfımızın kurucusu rahmetli amcam İzzet Baysal, bu vakfı, tüm varlığı ve yönetimi ile Bolu halkına emanet ettiğinden kendimi, yapılmak istenen bu haksızlığı ve yanlışlığı vakfın siz esas sahiplerine duyurma mecburiyetinde kaldım" diye açıklama yaptı.
Ahmet Baysal'ın açıklamalarının ardından kentte siyasi parti, belediyeler ve birçok sivil toplum kuruşundan Ahmet Baysal'a destek, rektöre tepki açıklamaları geldi.
BOLU BELEDİYESİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Mengen'de büyük bir infial var. Burada milyonlarca lira harcanmış bir yapı var. Bu parayı harcayan İzzet Baysal Vakfı. Bu parayı da İzzet Baysal Vakfı durup dururken harcamış değil. Ortada üniversite ile imzalanan bir protokol var. Maalesef sayın rektör tüm bunlara karşın oradaki bu kadar yatırıma rağmen buradaki bölümü Bolu'ya almaya çalışıyor. Biz bundan hoşnut değiliz. Ahmet Baysal'ın, İzzet Baysal Vakfı'nın bu kadar üzülmesinden biz de üzüntü duyduk. Bu vakıf Bolu'ya çok sayıda hastane, okul, üniversite, tıp fakültesi kazandırmış bir vakıf. Milyonlarca lira destek vermiş bir vakıf. Rektöre çağrım. Bu tür girişimlerden vazgeçin. YÖK nezdinde bu tür bir girişimde bulunduysanız, ikinci bir yazı ile bu girişimden vazgeçin. Daha da önemlisi gönlünü kırdığınız, bizim için çok önemli olan Ahmet Baysal büyüğümüzün gönlünü de bir şekilde alın. Bunların hiçbirini yapmam diyorsanız o zaman bu görevi bırakıp memleketinize geri dönün" dedi.
KARSU: NEZAKETSİZLİK
CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ise, "İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Ahmet Baysal´ın telefonlarının açılmaması her şeyden önce İzzet Baysal´a karşı yapılmış bir nezaketsizliktir. İzzet Baysal Vakfı'nın hukuksal açıdan konuyu yargıya taşıma hakkı vardır. Yapılan protokole aykırı diye dava açma ihtimali vardır. Sayın Ahmet Baysal´ın açıklamalarından sonra buna gerek kalmayacağını ve konunun hukuksal zemine taşınmadan çözüleceğini düşünüyorum" diye konuştu.
MENGEN BELEDİYESİ
Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da, "Bu yatırım, bu meslek, bu memleket, bu emek bizim. Milyonlarca lirayı bulan kampüs inşaatımız hızla ilerlemekte ve yapımı planlanan süreç içerisinde tamamlanacağını buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. İlçemiz için önemini bahsettiğimiz 'Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü'nün en çok Mengen'e yakıştığını ve Mengen'de kalmasını istediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.
BOLUSPOR TARAFTARLARI
Boluspor taraftar dernekleri Cadde 14 ve Yarenler tarafından yapılan tepki açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
"İzzet babamızın bizlere emanet bıraktığı eserlerine ve Ahmet Baysal amcamıza sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. O yüzden şunu asla unutmayın ki Ahmet Baysal amcamızın özünden düşen bir damla yaşa bizler ve Bolu halkı on binler ile siper olur. Eğer bizleri ve Bolu halkını karşınıza almak istemiyorsanız bir an önce saçma fikirlerinizi, gereksiz projelerinizi kendinize saklayın ve İzzet babamızın kemiklerini, Ahmet amcamızın yüreğini sızlatmaktan vazgeçin. Yoksa tepkimiz çok daha sert olacaktır."
BOLU GAZETECİLER CEMİYETİ
Bolu Gazeteciler Cemiyeti şu açıklamada bulundu:
"Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Mengen´den Bolu kent merkezine taşınmasının gündeme getirilmesi hepimizi düşündürmektedir. Zira makus talihini belki de bu eğitim yuvasıyla yenecek olan Mengen'den okulunu almak demek, Mengenliler'in umudunu almak demektir. Sadece Türkiyemiz de değil, dünyanın her yerinde aşçılık konusu gündeme geldiğinde ilk akla gelen Mengen ilçemizdir."
Bu arada konuyla ilgili olarak Rektörlük tarafından daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

BOLU

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:18
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