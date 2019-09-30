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Bolu’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu’da trafik kazası: 1 yaralı

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Tayfun T. yönetimindeki 81 BU 023 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje uçan Taner yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim T. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim T., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU

30 Eylül 2019 Pazartesi

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