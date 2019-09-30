Bolu’da trafik kazası: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Tayfun T. yönetimindeki 81 BU 023 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje uçan Taner yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim T. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim T., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:46

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.