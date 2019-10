(Özel) İş kazasında kaybettiği el parmaklarının yerine ayak parmakları nakledildi El parmaklarını kaybeden genç, parmak nakliyle hayata yeniden tutundu

Bolu’da, geçtiğimiz yıl çalıştığı demir çelik fabrikasında geçirdiği iş kazasında el parmaklarından 8 tanesini kaybeden 2 çocuk babası Serdar Kurt, 2 ayak parmağının eline nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu.

Bolu’da, demir çelik fabrikasında çalışan 28 yaşındaki 2 çocuk babası Serdar Kurt, geçtiğimiz yıl Nisan ayında geçirdiği iş kazasında el parmaklarından 8 tanesini kaybetti. Geçirdiği kaza sonrasında bir daha çalışamayacağını ve hayatının bittiğini düşünen Kurt, tedavisinin ardından hayata yeniden tutunabilmek için araştırmalara başladı. İnternet üzerinden çare arayan Kurt, İstanbul Baltalimani Kemik Hastanesinde çeşitli protezler yapıldığını öğrendi. Babasıyla birlikte hastaneye giden Serdar Kurt, görüştüğü el cerrahisi doktoru Prof. Dr. Kahraman Öztürk’ün önerisiyle 2 ayak parmağının sağ eline nakledilmesine karar verdi.



“Tırnaklarım bile uzadı”

Doktorunun protezi önermediğini söyleyen Kurt, “Doktorumuz, “protezle bir şey kavrayamazsın, bir şey tutamazsın. Sadece görüntü olur. Ama ayaklarından parmak nakli yapabiliriz” dedi. Yaptırsam mı yaptırmasam mı diye bir süre düşündüm. Doktorumuzun da iyi bir doktor olduğunu öğrenince yaptırmaya karar verdim. İş kazasından 1 sene sonra ameliyat oldum. 17 saat sürdü ameliyat. Şu an çok iyi. Tırnaklarım bile uzadı. Bardak tutabiliyorum. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ayakkabılarımı bağlayabiliyorum. Şu an bütün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” dedi.



“Dünyalar benim olmuş gibiydi”

Ameliyattan 2 ay sonra nakledilen parmakları oynatabildiğini ifade eden Kurt, “Sol ayağımdan 2 parmağım alınarak sağ elime nakil oldu. Ameliyattan sonra 23 gün yoğun bakımda kaldım. Daha sonra 1 ay da hastanede kaldım. 2 ay içinde de parmaklarımı oynatabildiğimi fark ettim. Sanki yeniden doğmuş ve parmaklarım hiç kopmamış gibi sevindim. Dünyalar benim olmuş gibiydi. Parmaklarımı kaybettiğimde bir kalem tutmanın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını öğrendim. Ama çok şükür parmak naklinden sonra tekrar kalem tutabiliyorum, yazı yazabiliyorum” şeklinde konuştu.

Kurt, parmaklarını kaybettikten sonra bir markette kasiyer olarak çalışmaya başladığını ancak zorluklar yaşadığını söyleyerek, “İlk iş kazası geçirdiğimden 4 ay sonra bir markette kasiyer olarak işe başladım. Çalışıyordum ama bir şey kavrayamıyordum. İş yerindekiler beni idare ediyorlardı ama bu benim gururuma dokunuyordu. Elimden düşer diye bir şey kaldırtmıyorlardı. Ama şu an istediğim her şeyi yapabiliyorum” ifadelerini kullandı.

