Bolu\u2019da, Esas 14 Burda AVM, Ekim ay\u0131 boyunca d\u00fczenleyece\u011fi Kids Club At\u00f6lyeleri ile minik ziyaret\u00e7ilerine e\u011flenceli anlar ya\u015fatacak. Bolu\u2019da, D100 Karayolu Pa\u015fak\u00f6y mevkiinde Esas Gayrimenkul taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen Esas 14 Burda AVM, Ekim ay\u0131 boyunca minik ziyaret\u00e7ilerini her Cumartesi Pazar g\u00fcnleri e\u011flenceli Kids Club At\u00f6lye etkinlikleriyle bulu\u015fturarak, ke\u015ffetmenin ve deneyimlemenin heyecan\u0131n\u0131 ya\u015fatacak. Her hafta sonu 13.00 19.00 saatleri aras\u0131nda miniklere e\u011flenceli anlar ya\u015fatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club At\u00f6lye ekinlikleri ile minik ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rlayacak. 5 Ekim de ah\u015fap ku\u015f yuvas\u0131 yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi, 6 Ekim de ku\u015f yemli\u011fi yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi, 12 Ekim de hayvan fig\u00fcrlerinden maske yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi, 13 Ekim de ke\u00e7eden hayvan kuklalar\u0131 yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi, 19 Ekim de kaplumba\u011fa yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi, 20 Ekim de hareketli bal\u0131k kukla yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi, 26 Ekim de hayvan puzzle yap\u0131m\u0131 ve boyama at\u00f6lyesi 27 Ekim de hayvan ba\u015fl\u0131klar\u0131 yap\u0131m\u0131 at\u00f6lyesi ile \u00e7ocuklara e\u011flence dolu d\u00fcnyan\u0131n kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7acak.