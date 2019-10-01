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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mengen'den taşınmayacak

DHA

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi´nin Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu merkezine taşınacağı iddiaları tepkilere neden oldu. Üniversite yönetimi gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada taşınma kararının olmadığı belirtildi.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi´nin Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu merkezine taşınacağı iddiaları tepkilere neden oldu. Üniversite yönetimi gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada taşınma kararının olmadığı belirtildi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün Bolu'ya taşınması yönünde karar aldığı gündeme geldi. Bu nedenle üniversitenin kurucu vakfı olan İzzet Baysal Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, Rektör Mustafa Alişarlı'ya tepki gösterdi. Baysal'ın ardından belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları Ahmet Baysal'a destek vererek, rektöre tepki gösterdi. Bunun üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi konuyla ilgili açıklama yaparak taşınma kararı olmadığını belirtti ve şu ifadelere yer verdi:
"Üniversitemiz Rektörlüğü´nün Mengen ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü´nün Gölköy Kampüsü´ne alınmasına yönelik resmi bir karar bulunmamasına rağmen kamuoyunda bu durumun aksine bir izlenim oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Üniversitelerin belirlenmiş iki önemli görevi bulunmaktadır. Birincisi yüksek öğretim altyapısı ile akademik gelişme ve ülkesinin gençlerine eğitim sağlamak, ikinci olarak bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sunmaktır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm birikimiyle Bolu´nun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik seviyesinin artırılmasına dönük faaliyetlerine her alanda devam etmektedir. Özellikle Bolu´nun turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına üniversitemizde var olan akademik kapasitenin artırılması planlanmış, Bolu Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Rektörlüğümüzün girişimleriyle, turizm fakültesi olarak yeni ve etkin bir yapıya kavuşturulmuş, ardından gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün içinde bulunduğu Mengen Kampüsü´nün de mevcut ihtiyaçlarının giderilmesi ve iyileştirilmesine dönük, özellikle son aylarda personel ve donanım takviyelerinde bulunulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları, çerçevesi kanunlarla çizilmiş özerk yapılar olarak, eğitim öğretimle ilgili planlamalarda, kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda, yetkili karar, organ ve mercilerinde, akademik nesnel veriler çerçevesinde, öğrencileri başta olmak üzere akademik ve idari personelinin öneri ve taleplerini öncelikle dikkate almak, bu doğrultuda planlama ve uygulama yapmakla mükelleftir. Bu çerçevede üniversitemiz alınacak kararlar hususunda ayrıca ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile istişareye de son derece önem vermektedir. Rektörlüğümüz planlama ve projeksiyonlarında Bolu´nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını da gözeterek potansiyel gelişme alanlarına azami katkı sunmayı dikkate almaktadır. Mengen ilçesinde eğitimine devam eden, üniversitemizin Gölköy Kampüsü´nde merkezi bulunan turizm fakültemize bağlı gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün Gölköy kampüsüne taşınması yönünde alınmış bir kararı bulunmamakla birlikte, üniversitemizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak için yapılması gereken her ne var ise üniversitemiz yönetim ve senatosunun kararı ile alınacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."
BAYSAL AİLESİ İLE İLGİLİ DE AÇIKLAMA YAPILDI
Üniversite, açıklamasında Baysal ailesi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
"Değerli büyüğümüz Sayın Ahmet Baysal, Büyük Hayırsever İzzet Baysal´ın hayattayken en büyük yardımcısı olmuş şimdi ise İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu hayırlı vazifesine devam etmektedir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini temsil edenler, kurumsal ve kişisel olarak bu bilinç dışında olamaz. Bu çerçevede Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İstanbul seyahatlerinde ve bayram ziyaretlerinde, zorunlu bir mazaret olmadığı müddetçe, mutlaka değerli Baysal Ailesi üyelerini ziyaret etmiş, sağlık ve iyi hal temennilerinin yanında, Üniversitemiz ve İzzet Baysal Vakfı arasındaki ilişkilerin mevcut durumu hakkında fikirlerini alarak istişarelerde bulunmuşlardır. Rektörlüğümüzün gösterdiği bu hassasiyet devlet ve hayırsever müesseseleri arasında dünyaya örnek olmuş, diğer birçok hayırseverimizi teşvik eden, vakıf destekli devlet üniversitesi modelinin, kâğıt üzerindeki protokollerle sınırlı olmayıp, milletimiz ve devletimizin hayrına olan bu birlikteliğin gönüllerde de yer ettiğini göstermektedir. Sayın Rektörümüzün mahrem kalmasına özen gösterdiği bu hassasiyet, kamuoyuna son birkaç gün içerisinde yansıyan eleştirilerin haksızlığını ortaya koyma zorunluluğu çerçevesinde izhar edilmiştir. Kadim medeniyetimizin temelini de inşa eden vakıflar ve vakıf insanlara karşı güçlü sevgi ve saygımız bulunmaktadır. Bu çerçevede Sayın Rektörümüzün, Sayın Ahmet Baysal´a ya da Ahmet Baysal özelinde Büyük Hayırsever, Vakıf İnsan İzzet Baysal´a bir saygısızlık yaptığı şeklinde bir yaklaşım asla kabul edilmeyeceği gibi söz konusu dahi olamaz. Son birkaç gün içerisinde Bolumuzun en büyük kamu kurumu ve öğrencisi ve personeliyle yaklaşık 37 bin kişilik büyük bir aile olan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi´nin kurumsal itibarına ve Rektörümüzün kişilik haklarına yönelik eleştiri dışındaki tehdit ve tahfif içeren yersiz ve mesnetsiz açıklama ve ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu kişilerin ahlaki değerlere ve devlet adabına sığmayan ifadelerle tek yönlü ve taraflı yaklaşımlarının kişisel ya da siyasi duruşlarıyla bağlantısını da ayrıca kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Bu tür yaklaşım içinde bulunan kişi ve yetkililerin, Büyük Hayırsever merhum İzzet Baysal´ın dünyaya örnek olmuş vakıf destekli üniversite modeline de zarar verdiğini düşünüyor ve kendilerini fikirlerini beyan ederken sorumlu davranmaya özellikle davet ediyoruz." 

BOLU

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:43
  • YATSI 20:02
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