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Bolu’da 3 yıldır firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi

İHA

Bolu'da hakkında yakalama kararı olan Bylock kullanıcısı firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu’da 3 yıldır firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi

Bolu’da hakkında yakalama kararı olan Bylock kullanıcısı firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü Parelel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. E.A.’nın Malatya’da olduğunun tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan bylock kullanıcısı E.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda E.A., gözaltına alındı.
İfadesi alınmak üzere Bolu’ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
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  • İKİNDİ 16:05
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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