3 yıldır firari FETÖ şüphelisi adliyede

BOLU'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen ve Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi eski kadın öğretmen, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.´nın Malatya´da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bolu´ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BOLU
02 Ekim 2019 Çarşamba
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