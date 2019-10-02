Bolu’da 450 polisle ‘Yaya geçidi nöbeti’

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Bolu’da, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla il genelinde 450 polisin katılımıyla ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ uygulaması gerçekleştirildi.

Bolu’da, Vali Ahmet Ümit’in de katılımıyla ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde 450 personelle gerçekleştirilen uygulamada, yaya geçitlerinde bekleyen ekipler, sürücüleri yayalara yol vermesi konusunda bilgilendirdi. Bolu Valiliği’nin bulunduğu kavşakta uygulamaya katılan Vali Ahmet Ümit, sürücülerle sohbet ederek uygulama konusunda bilgilendirme yaptı. Ümit, yayalara yol veren sürücülere karanfil ve çikolata ikram etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İl genelinde toplam 450 personelle farkındalık eğitimi adı altında bir çalışma yapacağız. Amacımız, yayalara karşı daha saygılı olunmasını sağlamak ve aynı zamanda trafik kazalarını mümkün olduğunda minimize etmek” dedi.

BOLU 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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