Anadolu’nun lezzetleri 14 Burda’da sergilenecek

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bolu’da, 14 Burda AVM’de kurulacak ‘Yöresel Pazar’da, 10 gün boyunca Anadolu’nun tüm lezzetleri sergilenecek.

Bolu’da, D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Anadolu’nun eşsiz yöresel lezzetleriyle buluşturacak. 3 Ekim14 Ekim tarihleri arasında kurulacak olan ‘Yöresel Pazar’a tüm ziyaretçilerini davet eden 14 Burda AVM, Anadolu’nun dört bir yanından gelen, birbirinden farklı lezzetleri bir arada bulunabilecek Yöresel Ürünler Pazar’ında lezzetleri ve ürünleri keşfetmeye bekliyor.

BOLU 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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