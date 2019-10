Kılıçdaroğlu, Bolu’da temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Siyasette ayrımcılığı bir tarafa bırakmalıyız” “Toplumu ayrıştırmak, bölmek değil bir araya getirmemiz lazım”

Bolu'da Orman Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyasette çok alışık olmadığımız gereken kuralı hayata geçireceğiz. Belediye başkanlarımız harcadıklarının hesabını milletimize verecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretler için Bolu’ya geldi. Orman Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, “Biz yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışı hiç kimsenin inancıyla uğraşmayan bir siyaset anlayışı. Herkesin kimliğine saygı duyan, evinde huzur içerisinde yaşamasını öngören bir siyaset anlayışı. Bu siyaset anlayışını büyütmemiz lazım. Örnek olarak Bolu Belediye başkanınından göreceksiniz bu örneği. 7 maddelik bir kural korduk ortaya kurallardan birisi seçildiğin andan itibaren bütün halka hiçbir ayrım yapmadan şu mahalle şu esnaf bana oy vermedi diye bir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacak, herkese eşit hizmet götüreceğiz. Siyasette ayrımcılığı bir tarafa bırakmalıyız. Toplumu ayrıştırmak, bölmek değil bir araya getirmemiz lazım. Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız, niye bölünüyor, niye ayrışıyoruz bunların hepsine son vereceğiz” dedi.



“Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz”

Kılıçdaroğlu, “Bir kentte huzurun yolu her evde huzur varsa o kentte huzur vardır. Belediye başkanlarımız para harcarlar örneğin burada bölge müdürlüğü yapacaklar vatandaşın parası bu. Yapmamız gereken bizim siyasette çok alışık olmadığımız gereken kuralı hayata geçireceğiz. Belediye başkanlarımız harcadıklarının hesabını milletimize verecek. Diyorlar ki havaalanı, köprü, tünel yaptık ama bir şeyi soruyoruz kaça yaptınız bu milletin parası çünkü. Benim ödediğim parayı bir yere harcıyorsan onu kaça yaptığını bana söylemek zorundasın. Siyasi kirlilikten bunu yaptığımız zaman arınmış olacağız. Harcanan her kuruşun hesabını bizim belediye başkanlarımız milletine verecekler. Ne için temiz bir siyaset, düzgün bir siyaset için. Siyaset kolay değildir, siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı değildir, halka hizmet etmenin en temiz yolu olmak zorundadır. Vatandaşlar arasında ayrım değil herkesi kucaklayan ve herkese hesap veren bir siyaset anlayışı. Biz bu nedenle güçlü olmak zorundayız. Siyaseti yapanlar zenginleşip köşeyi dönerse bilin ki orada bir şey vardır” diye konuştu.



"Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız”

Doğru bildikleri yoldan ayrılmayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Benim bütün mal varlığım CHP’nin sitesindedir hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum yoktur çünkü temiz siyasetten yanayım. Bizi bölmek istiyorlar bunlardan uzak duracağız doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız. Biz doğru durmaya doğru yolda devam etmeye kararlıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları sonrasında temel atma töreni gerçekleştirildi.

