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CHP Grup Başkanvekili Özel: “Grup iç yönetmeliğinde 52 maddede değişlik yaptık” CHP’nin Abant ...

İHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Grup İç Yönetmeliği'nde 52 maddede değişiklik yaptıklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: “Grup iç yönetmeliğinde 52 maddede değişlik yaptık” CHP’nin Abant kampında ilk gün sona erdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Grup İç Yönetmeliği’nde 52 maddede değişiklik yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abant Tabiat Parkı’nda bulunan bir otelde yaptığı 27. Dönem İkinci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın ilk günü tamamlandı. Toplantının ardından basın kapalı geçen görüşmelerle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve siyasi partiler kanununa uyum düzenlemeleri olan değişiklikler yapıldığını söyledi.

Özel, “Kampın kapalı kısmında, Sayın Genel Başkanın kısa bir değerlendirmesinden sonra grup iç yönetmeliğinde bir değişiklik öngörmüştük. 3 grup üyemizin imzasıyla verilen teklif grup yönetim kurulumuz tarafından bir rapora bağlanmış ve CHP Grup Genel Kurulunda bugün sunuldu. 52 maddede değişiklik yaptık. Bu maddelerin önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve siyasi partiler kanununa uyum düzenlemeleriydi. Anayasada yapılan değişikliklerle, örneğin koalisyon kurmada hükümete katılma maddesi bugünkü anayasaya göre o maddenin değişmesi gerekiyordu. Örneğin, başbakan ifadelerinin, bakanlarla ifadelerin değişmesi gerekiyordu. Teknik 50 maddedeki değişiklikler yapıldı. 2 madde de üzerinde müzakere de ettiğimiz bir takım değişiklikler yaptık. Bunlardan bir tanesi grup başkanvekili seçimiyle ilgiliydi. Biz diğer partilerden farklı olarak grup başkanvekillerimizi seçimle belirliyoruz. Bu seçimi koruduk ancak Sayın Genel Başkanın grup başkanvekillerinin birinden, ikisinden yada tümünden performanslarından dolayı memnun olması durumunda ilk dönem yapılan seçimlerden sonra 2 yılın sonunda yeniden bir seçim yerine Sayın Genel Başkanın grup başkanvekillerinin devamını teklif edebilme maddesi geldi. Böylelikle yeniden bir seçim, yeniden bir yarış yerine eğer her şey yolunda gidiyorsa, Sayın Genel Başkan grup başkanvekillerinin grupla ilişkilerinden, yönetiminden ve performanslarından memnunsa, bu arkadaşların 23 yıl daha görevi sürdürebilsinler teklifini içeren bir değişiklikti” dedi.

“Cumhurbaşkanı aday gösterme kanununa uyum gerçekleştirdik”
Özel, bir diğer değişikliğin cumhurbaşkanı aday gösterme kanununa uyumla ilgili olduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu bizim tüzük değişikliğimizden daha sonra yapıldığı için orada grupların cumhurbaşkanı belirleyeceğini, grubu olmayanların da parti tüzüklerine göre belirleyeceğini ifade ediyordu. Elbette burada da bir uyum gerekiyordu. Burada da yine cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisini gruba bırakarak ve gruba partinin üst organı merkez yönetim kurulunun belirlediği adayı sunma maddesini ilave ederek cumhurbaşkanı aday gösterme kanununa bir uyum gerçekleştirmiş olduk. Toplam 52 maddelik değişiklik arkadaşlarımızın müzakeresine açıldı. 5 maddede haklı uyarılar oldu. Bazı ifadeleri güçlendiren yada CHP açısından daha doğru olacağını, Sayın Genel Başkanımızın da talimatlarıyla 5 sözlü önergeye dönüştürüp onların da hepsini oy birliğiyle kabul edip 52 maddelik değişiklik 5 değişiklik önergesiyle birlikte kabul edildi. Grup iç yönetmeliğimiz meclis başkanlığına sunulacak ve ilgili yerlerde yayınlanacaktır” şeklinde konuştu.

Özel, toplantının, 24 ilde görüşmeler yapan milletvekillerinin konuşmasıyla tamamlandığını söyleyerek, “Milletvekillerimizin buradaki sözlerinden ve oylamadan sonra CHP’nin kapalı grup toplantısında milletvekillerinin görüşleri kısmına geçtik. 27 arkadaşımızın söz aldığı ve çoğunlukla 24 ilde görev alan arkadaşlarımızın gittikleri gezilerle ilgili bilgiler verdiler. Hepsinin ortak noktası mutlaka sürdürülmesi gerektiği. Güncel siyasete ilişkin değerlendirmeler oldu. Bugünkü çalışmalarımızı 27 arkadaşımızın konuşmalarıyla ve ardından 2 tane kişisel gelişim ve siyasette milletvekillerimize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz 2 uzmandan sunum alarak tamamlamış durumdayız” dedi.

BOLU

05 Ekim 2019 Cumartesi

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